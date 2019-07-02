Россияне перестали верить в чудеса, колдовство и астрологию

Граждане России всего за четверть века стали гораздо более скептически относиться к возможности существования сверхъестественных сил. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Сильно пошатнулось доверие [россиян] к лечению гипнозом — 22% против 41% в 2015 году и 63% в 1990 году. Чаще россияне стали сомневаться в эффективности спиритических сеансов — 13% против 16% два года назад. Снижается также вера в существование НЛО — 20% против 25% в 2015 году», – сообщает 2 июля ВЦИОМ.

Снизилось и доверие к колдовству и возможности наведения порчи. Если в 2015 году верящих в это людей насчитали почти 50%, то сейчас их осталось чуть больше 30%. При этом треть опрошенных до сих пор уверены, что люди со сверхъестественными способностями существуют.

Всего 15% россиян сейчас верят в астрологические прогнозы, хотя еще в начале 2000-х их было 33%. Также опрошенные все меньше обращают внимания на приметы. В 2000-м их было 57%, а, согласно данным последнего опроса, 33%.

«Важно отметить, что с 2015 г. стремительно растет доля неопределившихся со своим отношением к паранормальным явлениям», – подчеркивает ВЦИОМ.