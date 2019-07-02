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Строительство
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02.07.2019 13:54
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Отличная новость для клиентов ГК «КВС»

Отличная новость для клиентов ГК «КВС»

ГК "КВС"

С 1 июля вступают в силу изменения в 214-ФЗ. И у нас отличная новость! Городские и областные объекты застройщик достраивает по «старым правилам».

Это значит, что степень готовности объектов группы компаний «КВС» более 30%, а квартир продано более 10%. Все жилые комплексы прошли проверку в Комитете по строительству, а именно:

ЖК «Жили-Были» в Выборгском районе;

ЖК «Континенты» в Выборгском районе;

ЖК «Кирилл и Дарья» в Калининском районе;

ЖК «Крылья» в Московском районе;

Жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» в Красносельском районе;

Клубный дом бизнес-класса G9 в Выборгском районе;

Жилой квартал «Ясно.Янино»;

Микрогород комфорт-класса «Новое Сертолово», кроме корпусов 13-18 II очереди строительства. Эти корпуса будут реализовываться по новым правилам, через эскроу-счета.

На продажу квартир в корпусах 7-12 II очереди строительства и квартир в III очереди строительства действуют прежние условия реализации.

Получить подробную информацию об объектах, выбрать квартиру, а также задать вопросы можно по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)           

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/)   

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО»  (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)  

 

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