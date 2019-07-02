Муниципалы «Сампсониевского» проиграли суд Горизбиркому. Принимать будущих кандидатов будут до 7 июля

Избирательная комиссия муниципального образования «Сампсониевское» не смогла через суд оспорить решения, регламентирующие порядок приёма кандидатов.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 2 июля Санкт-Петербургский городской суд отказал в исковом заявлении ИКМО «Сампсониевское». Представители истца, опоздав к началу заседания, указали, что ГИК вышла за пределы своих полномочий, вмешиваясь в рабочий процесс и добавляя неделю к сроку приёма документов. Выборы в МО организует муниципальный избирком, и Горизбиркому не стоит смешивать их с борьбой за губернаторское кресло и пытаться руководить, заявил председатель ИКМО Владимир Зимин. Он настаивает, что работа комиссии и без контроля со стороны была организована так, что все желающие смогли реализовать своё избирательное право. При этом очереди при подаче документов он не отрицает.

«Очень ангажированно в этом году. Сам прохожу, говоря, что я председатель, чтобы ненароком не приняли за кандидата», – признался Зимин.

Заинтересованные лица из числа самовыдвиженцев ситуацию с подачей документов обрисовали иначе. По их словам, о назначении выборов кандидаты узнали не 10-го, как утверждают в ИКМО, а 17 июня. Дополнительных проблем добавили очереди перед администрацией Выборгского района, в которых приходилось стоять по 20 часов.

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Представитель Горизбиркома настаивает, что комиссия не могла оставить без внимания поток жалоб от горожан. В результате пришлось вмешаться и подсказать, как следует организовать работу, чтобы все желающие могли стать кандидатами и не дежурить в очередях.

Горизбирком продлил для ИКМО «Сампсониевское» срок приёма документов с 30 июня до 7 июля, поскольку комиссия на неделю фактически утаила выборы. Кроме того, муниципалов обязали принимать документы с девяти до шести и без выходных, а при необходимости – до последнего кандидата. ИКМО усомнилась в правомерности решений и попыталась оспорить их через суд. Аналогичный иск направили из МО «Сергиевское». Между тем на фоне жалоб с 30 июня полномочия избиркома этого муниципального образования переданы ТИК 22.