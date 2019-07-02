Порошенко делится видениями. Он узрел «ползучий российский реванш»

Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь в тревоге – он назвал вчерашнее предложение главы Офиса президента Украины (так теперь официально называется бывшая Администрация президента Украины. – Прим. ред.) Андрея Богдана предоставить Донецку и Луганску возможность сделать русский язык региональным свидетельством «ползучего пророссийского реванша». Видеообращение бывшего лидера украинского государства опубликовано на его странице в Facebook 2 июля.

По словам Порошенко, который возглавил партию «Европейская солидарность» ( в прошлом партия «Блок Петра Порошенко». – Прим. ред.), активность пророссийских сил на Украине стала все более очевидной, и «каждый день случается что-то такое, что два-три месяца назад казалось нереальным». Говоря о предложении языкового компромисса, прозвучавшего в Офисе нового главы государства Владимира Зеленского, Порошенко заявил, что торговля языком не остановит Россию и не принесет Украине дивидендов.

Порошенко считает, что цель Москвы и российского реванша заключается в том, чтобы остановить движение Украины в Евросоюз и НАТО, вернув в сферу влияния России «всю Украину, от Донбасса до Галичины».

За время президентства Порошенко сделал всё возможное, чтобы разорвать связи Украины и РФ, как экономические и политические, так и духовные. На русофобской волне он строит и выборную кампанию своей партии в новый состав украинского парламента. Голосование по выборам депутатов Верховной рады состоится через 19 дней – 21 июля. Правда, по последним соцопросам, его партия находится лишь на пятом месте в списке симпатий избирателей.