Участок «Сортавалы» в Приозерском районе стал реверсивным из-за железнодорожников

Работы на железнодорожных путях в Приозерском районе Ленобласти утром 2 июля на несколько часов перекрыли федеральную трассу «Сортавала». Теперь там введено реверсивное движение.

Как сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:30 до 11:10 на 130-м километре трассы А-121 «Сортавала» было полностью перекрыто движение. Там проводили работы на железнодорожных путях. С 11:10 движение там организовано в реверсивном режиме. Объехать участок можно через улицу Чапаева в Приозерске.

Работы ведутся на железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих АО «Приозерское предприятие железнодорожного транспорта». Уточняется, что к ОАО «РЖД» пути и железнодорожный переезд отношения не имеют. Пути необщего пользования предназначены для обслуживания определенных пользователей на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

В ОАО «РЖД» подчеркнули, что аварийных работ на своих объектах в этом районе компания сейчас не проводит.