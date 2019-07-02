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Строительство
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02.07.2019 12:56
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В июле «Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки – до 50 000 руб. за каждую комнату

В июле «Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки – до 50 000 руб. за каждую комнату

Setl City

Теперь выгодней покупать просторные квартиры: чем больше комнат — тем выше скидка.

Скидка до 150 тысяч рублей предоставляется всем покупателям больших семейных квартир: от трех комнат и более. Выгода при покупке двухкомнатной — до 100 тысяч рублей, студии и однокомнатной — до 50 тысяч рублей.

В акции участвуют проекты комфорт-класса от Setl Group. Это более десяти жилых комплексов в разных районах города: малоэтажный «Зеленый квартал на Пулковских высотах», ArtLine в двух шагах от метро «Старая Деревня», «Эмеральд» в историческом Василеостровском районе, «Стрижи» напротив парка им. Бабушкина и другие объекты.

Найти подходящий вариант сможет каждый покупатель: представлен большой выбор современных функциональных планировок, от студий до пятикомнатных, есть интересные варианты евроформата с большой кухней. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой в одной из стильных цветовых гамм: «Ваниль» или «Шоколад».

«Петербургская Недвижимость» предлагает жилье от 40 застройщиков и выступает эксклюзивным продавцом проектов Setl Group. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для покупателей.

*Сроки предложения: с 01.07.2019г. по 29.07.2019г. Скидки предоставляются компаниями Застройщиками, входящими в холдинг Setl Group при условии заключения Договора участия в долевом строительстве или Соглашения о перемене лица в обязательстве. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться по тел. 33-55555.

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/strizhi

 

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