Участники «искусственной» очереди в избирком Черной речки напали на кандидата от «Яблока»

Попытка активиста Александра Шаталина подать документы для участия в выборах в муниципальные депутаты в округе «Черная речка» закончилась вызовом полиции. Как рассказали «Фонтанке» 2 июля очевидцы, из очереди кандидата вытолкали с кулаками.

Вторую неделю кандидаты не могут попасть в избирком «Черной речки». Если раньше его сотрудники работали по полдня и уезжали на конференцию «Единой России», прерывая прием, то теперь в течение 8 часов у избиркома дежурят молодые люди, занимая друг за другом очередь и не давая попасть внутрь оппозиционерам, рассказывают они. Как поведал «Фонтанке» Илья Мохов, днем 2 июля выдвинутый «Яблоком» Александр Шаталин попытался пройти в избирательную комиссию, когда подошла его очередь, но получил несколько ударов от стоящих рядом мужчин и внутрь попасть не смог. На место вызвали медиков и полицию.

Отметим, что накануне в Центризбиркоме РФ сообщили, что ситуация на выборах в Петербурге нормализовалась, и отменять их пока нет смысла.