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Общество
02.07.2019 12:59
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Константинопольский патриарх обвинил РПЦ в создании проблем в Корее

В создании проблем в Южной Корее обвинил РПЦ Константинопольский патриарх Варфоломей. Встречаясь с делегацией Национального совета церквей в Корее, он заподозрил Москву в желании разделить православных на полуострове. Ранее в стране учредили экзорхат Московской патриархии в Юго-Восточной Азии. 

Слова Вселенского патриарха приводит греческий портал Romfea.

«К сожалению, как вы, наверное, знаете, сестринская Русская православная церковь … создает проблемы в Корее и пытается разделить православную паству, – заявил Варфоломей. – Она создала отдельный православный приход Воскресения Господня, а его представители в Сеуле призывают и пытаются привлечь православных братьев и священнослужителей… , разделив стадо митрополии Кореи. Это очень грустно, это великое искушение».

В Русской церкви речь предстоятеля Фанара прокомментировали так:  

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«Значит, создание Русской церковью экзархата для окормления русскоязычной паствы в Юго-Восточной Азии по ее просьбе – создание проблем. А антиканоническое вмешательство в дела Русской церкви, легализация и углубление раскола, которые повлекли за собой гонения на верующих канонической Украинской церкви – проявление всеобъемлющей и безграничной материнской любви Фанара. Смотрите, не перепутайте!» – написал в своем телеграм-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В декабре 2018 года синод РПЦ принял решение учредить экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре. Его священники окормляют верующих в Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Южной и Северной Корее, Лаосе, Малайзии, Мьянме, Филиппинах и Таиланде. Создание экзархата связано с запретом для паствы Русской церкви причащаться в приходах Константинопольского патриархата. 

Евхаристическое общение с Константинопольской церковью прервано после поддержки патриархом Варфоломеем религиозного раскола на Украине. Вопреки канонам, Фанар провозгласил на территории, подвластной РПЦ, автокефальную независимую церковь. 

 

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