Маркизио – «Зениту» и болельщикам: Вы помогали мне двигаться вперёд в весьма непростой период моей жизни

Теперь уже бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио обратился к клубу и болельщикам сине-бело-голубых.

«Вы помогали мне двигаться вперёд в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели мое сердце. Давай, «Зенит», вперёд к победе. Сегодня и всегда», – написал Маркизио в своем инстаграме 2 июля.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Зенит» и итальянский полузащитник Клаудио Маркизио достигли соглашения о досрочном прекращении контракта. По неофициальным данным, это обошлось клубу в 1,5 миллиона евро.