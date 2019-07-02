ГК "КВС" - к «новым правилам» готовы!

ГК "КВС"

С 1 июля вступают в силу изменения в 214-ФЗ. Первым областным объектом, квартиры которого застройщик будет продавать по «новым правилам», станет 7 жилая группа в микрогороде «Новое Сертолово».

По данному объекту получено проектное финансирование банка-партнёра компании – ВТБ, эскроу-агент также банк ВТБ.

Для клиента такие изменения несут ряд преимуществ, ведь эскроу-счёт предназначен обеспечить и защитить интересы покупателя. Застройщик сможет получить деньги клиента только после выполненных перед ним обязательств, то есть ввода в эксплуатацию жилого дома и регистрации прав собственности на квартиру.

Микрогород «Новое Сертолово» – это современный жилой комплекс комфорт-класса. Несколько очередей строительства завершены, новоселы уже не первый год наслаждаются жизнью за городом со всеми удобствами мегаполиса.

Получить подробную информацию об объектах, выбрать квартиру, а также задать вопросы можно по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Напомним, 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» (входит в ГК «КВС») Сергей Ярошенко подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)