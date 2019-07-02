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Происшествия
02.07.2019 12:55
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Мужчина на «Жигулях» убился о стену дома в деревне Сандела, в Киришах в ДТП с опорой погиб пассажир

За понедельник, 1 июля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 428 дорожных аварий. Они унесли жизни трех человек, все погибли в области.

Первое смертельное ДТП случилось еще утром в Приозерском районе. На трассе «Сортавала» дорожный рабочий попал под каток, который двигался задним ходом.

Еще два случая произошли вечером. Около 18 часов у дома 1 по шоссе Энтузиастов в Киришах 43-летний мужчина на автомобиле Chevrolet не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору трубопровода. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

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В результате пассажир «Шевроле», мужчина лет 60, погиб на месте. Второго пассажира, мужчину лет 50 на вид, доставили в больницу города Кириши. Водитель машины не пострадал.

Мужчина на «Жигулях» убился о стену дома в деревне Сандела, в Киришах в ДТП с опорой погиб пассажир

Спустя почти час, около 18:50, в деревне Сандела Суховского сельского поселения в Кировском районе Ленобласти 64-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 врезался в жилой дом. Мужчина ехал от 6-го дома к 8-му. Машина была без номеров.

В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда медиков. Пассажиров в машине не было. «Из салона пахло алкоголем», – отмечает «Дорожный инспектор».

 

 

 

В Петербурге вечером 1 июля в ДТП пострадала 85-летняя женщина. Она угодила под колеса автобуса «ЛиАЗ» 15-го маршрута на Большой Пороховской улице. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, водитель автобуса поворачивал направо со Среднеохтинского проспекта на Большую Пороховскую, а пенсионерка вышла на дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мужчина на «Жигулях» убился о стену дома в деревне Сандела, в Киришах в ДТП с опорой погиб пассажир

Всего в Петербурге за минувший день произошло 340 ДТП, в 16 из которых пострадали люди, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили 23 человека, среди которых шестеро детей. Погибших не было.

В Ленинградской области было зафиксировано 88 аварий, из которых восемь – с пострадавшими. Травмы получили пятеро взрослых и двое детей. Погибших трое, все – взрослые.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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