В Петербурге обсудили актуальные вопросы реставрации

фото предоставлено Научно-консультативным советом Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы деятельности

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Научно-консультативного совета Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы деятельности.

Совет возглавил профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РФ Виктор Петрович Сальников. В мероприятии приняли участие представители «Российской ассоциации реставраторов», Государственной инспекции труда, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургского Университета МВД РФ, члены профсоюза и руководители реставрационных компаний.

Основой деятельности Совета, созданного в структуре профсоюза, стала разработка научно обоснованных рекомендаций по вопросам реставрации и сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

«В целом, работа Совета предполагает активное взаимодействие между участниками заседания. С помощью профессионального сообщества планируется решать возникающие в работе вопросы, поскольку только правоприменитель может эффективно выявить и сформулировать проблему, а также оценить выработанное решение», – подчеркнул председатель Научно-консультативного совета Виктор Сальников.

Для эффективной работы Научно-консультативного совета профсоюза созданы рабочие группы по направлениям защиты прав работников сферы, капремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, содействию занятости и профессиональной подготовке, контролю и надзору за реставрацией, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия. Рабочие группы сосредоточатся на обсуждении совершенствования законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия – в областях реставрации, лицензирования и аттестации сотрудников, совершенствования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

«Наша задача состоит в выработке механизмов решения вопросов в реставрационной сфере, касающихся не только некачественного ремонта, но и охраны труда, ценообразования и квалификации специалистов», – отметил член Президиума Профсоюза Грант Агасьян.

Участники договорились о непрерывном информационном взаимодействии и предложили активизировать работу по актуальным проблемам, среди которых урегулирование вопросов исторически ценных градоформирующих объектов, обеспечение безопасности при реставрационных работах, правовое просвещение граждан в сфере сохранения объектов культурного наследия, взаимодействие с волонтерскими движениями, а также содействие правоохранительным органам.