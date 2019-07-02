Инспектор Россельхознадзора подъедалась на деликатесной базе. Креветки и красную рыбу она выносила под служебным предлогом

В Петербурге возбудили три уголовных дела в отношении 40-летнего государственного инспектора Россельхознадзора, которая выносила из порта морепродукты будто бы на проверку. На самом деле к креветкам и рыбе она применяла только один способ контроля – пероральный.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 2 июля, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции заподозрили представителя службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в злоупотреблении должностными полномочиями после ее походов на территорию Усть-Лужского контейнерного терминала.

«Она представляла на пропускном пункте служебные документы и выносила морепродукты с территории порта якобы для проведения исследований. В лабораторию рыбопродукция не направлялась, а присваивалась подозреваемой», – уточнили в транспортной полиции.

Госинспектор предпочитала креветки и форель. В одном из эпизодов она вынесла товар почти на восемь тысяч рублей. Походы в порт датируются с 2016 года.