Визитку Владимира Путина из мэрии Ленинграда продают за десятки тысяч рублей

Визитную карточку Владимира Путина из времен, когда он был председателем комитета внешних связей при мэре Ленинграда, а не президентом России, выставили на продажу в Интернете.

Раритет из 90-х годов прошлого века продает житель Волгограда. Ему, как пишет 2 июля V1.RU, визитка досталась от деда, который встречался с будущим главой государства в то время. Сам назвать цену потенциальным покупателям мужчина затрудняется, ориентируясь на предложения, которые поступают от коллекционеров. Его устроили бы и 50 тысяч рублей, и он готов пройти необходимые экспертизы.

Путин занял пост исполняющего обязанности комитета с 28 июня 1991 года, после избрания Анатолия Собчака на пост мэра Ленинграда, а с 15 июля избавился от временной приставки. В круг обязанностей Путина входили вопросы привлечения инвестиций в Северную столицу, сотрудничества с иностранными компаниями, организации совместных предприятий, а также развитие туризма и контроль над игорным бизнесом.