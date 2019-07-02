Glorax Development стала победителем премии «Права потребителей и качество обслуживания»

Glorax Development

Компания Glorax Development получила премию «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Недвижимость. Городское строительство».

Церемония награждения лауреатов премии состоялась в Тбилиси. Эксперты высоко оценили проработку и воплощение проектов компании, а также отметили заслуженный уровень доверия к девелоперу со стороны покупателей.

Glorax Development работает на рынке недвижимости более 5 лет и зарекомендовала себя как компания, которая заботится о качестве возводимого жилья и выполнении обязательств перед дольщиками. Компания доказала свое умение комплексно развивать городские территории, создавая комфортное пространство для жизни, работы и отдыха. Сейчас портфель проектов Glorax Development насчитывает 2,5 млн кв. м, в активной стадии строительства находится 600 000 кв. м. Среди регионов присутствия – Санкт-Петербург, Москва и Московская область. В 2018 году компания вошла в ТОП-5 застройщиков Санкт-Петербурга и была признана «Девелопером №1» по версии премии «Рекорды рынка недвижимости».

Ежегодно в премии принимают участие десятки компаний — застройщики, ритейлеры, страховщики, банки, производители товаров народного потребления, медицинские учреждения и др. Подробнее о победителях премии «Права потребителей и качество обслуживания» – 2019 можно узнать на сайте премии.

Справка о компании Glorax Development