Студенческие стройотряды поработают на стройплощадке «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

Студенческие стройотряды «Белка» и «Триумф» поработают на стройплощадке ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ».

1 июля 2019 года на Сенатской площади состоялась торжественная «линейка», посвященная формированию студенческих стройотрядов и началу работы на IV межрегиональной студенческой стройке Санкт-Петербурга. На мероприятии присутствовали председатель Комитета по строительству Л. В. Кулаков, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры С. В. Харлашкин, первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Б. Г. Заставный, а также представители строительных и девелоперских компаний Санкт-Петербурга, в том числе компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Всего на праздничной «линейке» присутствовали 220 студентов – это 16 стройотрядов из 11 регионов России. Будущие специалисты под руководством профессионалов отрасли будут работать на строительных площадках Санкт-Петербурга в период с 1 июля по 31 августа.

Группа «Эталон» уже 4-й год подряд поддерживает данное мероприятие и принимает юных специалистов на своих площадках. В этом году студенты сразу двух отрядов – «Белка» из Архангельска и «Триумф» из Санкт-Петербурга – будут работать на строительной площадке ЖК «Дом на Блюхера», который Компания возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга в 12 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

Группа «Эталон» на протяжении многих лет организовывает для студентов мероприятия, на которых эксперты Компании делятся с ребятами знаниями, накопленными за годы работы, понимая, что передача опыта – это залог развития строительной отрасли.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/