Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний. Запрет продержался полдня

Чешский минтранс рассказал, что после введенных ограничений в отношении российских перевозчиков стороны смогли договориться.

«Утром 2 июля 2019 года Министерство транспорта Российской Федерации выдало разрешение на полеты Czech Airlines. Сразу после этого министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Поэтому полеты [российских перевозчиков] также будут разрешены», – говорится 2 июля в заявлении на сайте министерства транспорта Чехии.

Власти страны отметили, что их решение стало ответом на действия российской стороны в отношении национального авиаперевозчика Czech Airlines по транссибирским маршрутам в Сеул.

Напомним, что 2 июля был отменен ряд рейсов российских авиакомпаний в Прагу. В Минтрансе РФ посчитали действия чешских властей нарушением соглашения о воздушном сообщении.