Управляющий автосервисом выпрыгнул из машины на ходу, спасаясь от бухгалтера, выбивавшей из него долги

Замдиректора автосервиса из Петербурга пришлось на ходу выпрыгивать из машины, чтобы избежать ножевого ранения в бок. Бухгалтер с двумя сподручными требовала у начальника возвращение долга.

По данным «Фонтанки», история произошла в Гатчинском районе Ленобласти. Ночью 2 июля 23-летняя бухгалтер автосервиса, заручившись помощью знакомых, под угрозой ножа усадила в арендованный «Рено Логан» своего начальника, который якобы должен был ей некую сумму. Автомобиль рванул в Гатчинский район.

Между деревнями Большие Колпаны и Тяглино машина остановилась. Сидевший рядом с заложником молодой человек потребовал вывернуть карманы, а для убедительности поставил нож под левый бок. В итоге замдиректора отдал компании 5 тысяч рублей и смартфон за 20 тысяч, после чего «Рено» двинулось дальше.

Через 200 метров водитель свернул в поле. Похищенный подгадал момент, выпрыгнул из машины и побежал. Бухгалтер с двумя приятелями догонять его не стали. Полиция занимается их розыском.