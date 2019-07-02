Екатеринбург примет летнюю Универсиаду в 2023 году

Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) 2 июля выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Заявку Екатеринбурга в Неаполе, где проходил исполком, представляли министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.

В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля, 2021-го – в китайском Чэнду.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду. Предыдущие соревнования прошли в Казани в 2013 году. Всемирная зимняя универсиада проходила на территории России в 2019 году в Красноярске. Те соревнования для сборной России завершились полной и безоговорочной победой https://www.fontanka.ru/2019/03/05/116/ . Отрыв от второго места в общем медальном зачете составил 98 наград. Российские спортсмены выиграли 112 медалей, 41 из которых золотая, 39 — серебряных, 32 — бронзовые. Южная Корея, занявшая вторую строчку, набрала всего 14 медалей (6, 4, 4), у ставшей третьей Японии — 13 (5, 4, 4).