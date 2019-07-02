Семья миллиардера Сергея Амелина военным ничего не должна. Апелляционный суд отменил решение петербургского арбитража

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение о субсидиарной ответственности родственников покойного строительного бизнесмена. В случае вступления его в законную силу они должны были бы отдать Минобороны почти 1 млрд рублей.

Постановление апелляционный суд вынес 2 июля после почти года тяжбы, в ходе которой наследники Сергея Амелина добивались отмены решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Его вступление в законную силу стоило бы им более 870 млн рублей.

Основатель ООО «Стройимпульс СМУ-1» Сергей Амелин скоропостижно скончался в январе 2013 года. В 2012 году он выплатил сам себе более 870 миллионов рублей дивидендов компании. Кроме того, перед смертью Амелина «Стройимпульс» был генеральным подрядчиком на ряде строительных объектов АО «Главное управление обустройства войск» российского Министерства обороны. ГУОВ отправило на счет компании около 2,5 миллиарда рублей в качестве аванса, а «Стройимпульс» отдал всю сумму другой компании покойного – ООО «Теорема» – в качестве займа. «Теорема» на эти деньги купила у ГУОВ 15 зданий в центре Москвы.

В 2013 году начался процесс банкротства «Стройимпульса» по инициативе ГУОВ – «Стройимпульс» задолжал военным около 11 миллиардов. Банкротство идет и сегодня, хотя долг перед ГУОВом существенно сократился.

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Управляющей имуществом покойного Сергея Амелина на тот период времени, пока наследники не вступили в свои права, стала бывший вице-губернатор Петербурга адвокат Анна Маркова. С ее подачи, в частности, Министерство обороны получило все приобретенные на собственные деньги 15 московских зданий обратно. «Теорема» заключила с ГУОВом соглашение об отступном, в соответствии с которым вернула ему столичную недвижимость взамен на зачет «Стройимпульсу» тех самых 2,5 авансовых миллиардов.

Исследование финансовых документов «Стройимпульса» во время банкротства выявило весьма неблагополучное его финансовое положение еще в 2012 году. Оно не было критичным, но не соответствовало таким решениям, как выплата Сергеем Амелиным самому себе дивидендов почти в миллиард рублей.

В июле 2018 года ГУОВу удалось добиться у арбитражного суда вынесения определения о привлечении всех трех наследников покойного к субсидиарной ответственности. 11 июня 2019 года судебный акт вступил в законную силу, и мать покойного Елена Амелина с внуками (его детьми) в лице своих представителей (то есть мам) должны были бы выплатить Министерству обороны 870 519 650 рублей, если бы 2 июля решение о субсидиарной ответственности вступило в законную силу.

Наследники Сергея Амелина боролись до последнего. Они в том же арбитражном суде пытались расторгнуть соглашение об отступном, чтобы заставить ГУОВ вернуть «Теореме» здания в центре российской столицы. Елена Амелина и ее семейство полагали, что данное соглашение с самого начала наносило ущерб интересам «Теоремы», а соглашение подписал назначенный Анной Марковой директор «Теоремы», хотя в еще одном судебном процессе было вынесено решение о незаконности данного назначения. В августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал «Теореме» в удовлетворении искового заявления, в декабре решение вступило в законную силу.