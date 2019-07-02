РСТИ ввела в эксплуатацию детский сад на Ленинском проспекте

РСТИ (Росстройинвест)

РСТИ (Росстройинвест) получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест на Ленинском проспекте. Договор на выполнение работ по завершению строительства был заключен с Фондом капитального строительства и реконструкции в январе 2019 года.

Детский сад разместился в трёхэтажном здании общей площадью 5,1 тыс.кв.м. с бассейном. Объект был передан РСТИ в работу недостроенным. Менее чем за полгода компания завершила монтаж внутренних инженерных систем и провела их пусконаладочные работы, выполнила ремонт помещений, пострадавших в период простоя здания, заменила вышедшее из строя монтируемое технологическое оборудование, устранила замечания по благоустройству.

Напомним, что на соседнем со сданным детским садом участке РСТИ (Росстройинвест) в качестве генподрядчика завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)