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Происшествия
02.07.2019 12:05
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В Петербурге два строителя приняли смерть в биотуалете. Их придавила бетонная плита

Два человека погибли и один получил тяжелые травмы при падении бетонной плиты на стройке в Московском районе Петербурга. Незакрепленная опалубка слетела с девятого этажа и приземлилась на биотуалеты.

Разбор трагедии закончился приговором в Московском райсуде, сообщает 2 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обвинение в нарушении правил безопасности при строительных работах предъявили мастеру компании «СК Титан» Олегу Звягинцеву.

Как установил суд, при строительстве жилого дома в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А, мастер не проследил за креплением опалубки стены, и ненадежная конструкция, с бетоном и арматурой, поздно вечером 21 декабря 2018 года обрушилась. С девятого этажа она упала на биотуалеты, в которых находились три человека.

«Двое умерли на месте происшествия, здоровью третьего причинен тяжкий вред», – уточнили в пресс-службе судов. Звягинцев согласился с обвинением и получил 1,5 года условно с двухлетним испытательным сроком.

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