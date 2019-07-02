Смольный выселил кафе Surf Coffee с улицы Рубинштейна. Ранее на него пожаловались жители

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил кафе Surf Coffee из дома 10 по ул. Рубинштейна.

Как рассказали 2 июля в ведомстве, город еще в июне расторг договор с арендатором ЗАО «Нева-Пресс». Фактический пользователь ООО «Серфспот» добровольно освободить помещение площадью 40 кв. м на первом этаже многоквартирного жилого дома отказался. «В настоящее время ведется работа по передаче данного помещения по акту администрации Центрального района», – сказали в ККИ.

Ранее работа заведения вызвала нарекания у местных жителей и претензии Роспотребнадзора. В частности ведомство установило в ходе проверки, что у заведения проблемы с вентиляцией и нет отдельного санузла для персонала, отсутствуют документы о подключении к канализации, что противоречит действующим санитарным правилам. В марте 2019 года Куйбышевский суд приостановил деятельность «Серфспота» по заявлению Роспотребнадзора на 90 суток, но заведение продолжило работать.