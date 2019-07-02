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Бизнес
02.07.2019 12:30
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Смольный выселил кафе Surf Coffee с улицы Рубинштейна. Ранее на него пожаловались жители

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил кафе Surf Coffee из дома 10 по ул. Рубинштейна.

Кафе не задержалось на одном месте

Как рассказали 2 июля в ведомстве, город еще в июне расторг договор с арендатором ЗАО «Нева-Пресс». Фактический пользователь ООО «Серфспот» добровольно освободить помещение площадью 40 кв. м на первом этаже многоквартирного жилого дома отказался. «В настоящее время ведется работа по передаче данного помещения по акту администрации Центрального района», – сказали в ККИ.

Ранее работа заведения вызвала нарекания у местных жителей и претензии Роспотребнадзора. В частности ведомство установило в ходе проверки, что у заведения проблемы с вентиляцией и нет отдельного санузла для персонала, отсутствуют документы о подключении к канализации, что противоречит действующим санитарным правилам. В марте 2019 года Куйбышевский суд приостановил деятельность «Серфспота» по заявлению Роспотребнадзора на 90 суток, но заведение продолжило работать.

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