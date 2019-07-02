«Эталон ЛенСпецСМУ» будет реализовывать 9 строящихся объектов по старым правилам

ГК «Эталон»

Комитет по строительству Санкт-Петербурга выдал АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») заключения о степени готовности девяти строящихся жилых комплексов Компании. «Эталон ЛенСпецСМУ» будет реализовывать их по старым правилам, без использования эскроу-счетов.

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» одной из первых среди застройщиков региона оценила степень строительной готовности текущих проектов в соответствии с требованиями Постановления Правительства №480 от 22.04.2019 г., подготовила и подала необходимые документы в Комитет по строительству, что позволило до 1 июля получить заключения ведомства о соответствии девяти строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» критериям Минстроя по строительной готовности и количеству заключенных ДДУ.

«Более чем 30-летний опыт в девелопменте и одна из сильнейших финансовых позиций в отрасли стали прочным фундаментом для дальнейшего устойчивого развития Компании в новых условиях. Мы уже отмечали, что наша Компания является одним из наиболее подготовленных к работе игроков рынка. Девять наших строящихся проектов в Санкт-Петербурге мы продолжим реализовывать по старым правилам, в соответствии с действующей редакцией 214-ФЗ и Постановлением Правительства РФ №480», – комментирует Юрий Бородин, генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ».

Реализация девяти строящихся проектов «Эталон ЛенСпецСМУ» будет осуществлена без привлечения дополнительной долговой нагрузки, что позволит избежать возникновения дополнительных финансовых издержек в проектах и сохранить устойчивую ликвидную позицию Компании на рынке.

Справка о ГК «Эталон»