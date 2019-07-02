Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +17
$ 63.23р
71.41р
14:49 02.07.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
02.07.2019 11:50
Печать

«Эталон ЛенСпецСМУ» будет реализовывать 9 строящихся объектов по старым правилам

«Эталон ЛенСпецСМУ» будет реализовывать 9 строящихся объектов по старым правилам

ГК «Эталон»

Комитет по строительству Санкт-Петербурга выдал АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») заключения о степени готовности девяти строящихся жилых комплексов Компании. «Эталон ЛенСпецСМУ» будет реализовывать их по старым правилам, без использования эскроу-счетов.

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» одной из первых среди застройщиков региона оценила степень строительной готовности текущих проектов в соответствии с требованиями Постановления Правительства №480 от 22.04.2019 г., подготовила и подала необходимые документы в Комитет по строительству, что позволило до 1 июля получить заключения ведомства о соответствии девяти строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» критериям Минстроя по строительной готовности и количеству заключенных ДДУ.

«Более чем 30-летний опыт в девелопменте и одна из сильнейших финансовых позиций в отрасли стали прочным фундаментом для дальнейшего устойчивого развития Компании в новых условиях. Мы уже отмечали, что наша Компания является одним из наиболее подготовленных к работе игроков рынка. Девять наших строящихся проектов в Санкт-Петербурге мы продолжим реализовывать по старым правилам, в соответствии с действующей редакцией 214-ФЗ и Постановлением Правительства РФ №480», – комментирует Юрий Бородин, генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ».

Реализация девяти строящихся проектов «Эталон ЛенСпецСМУ» будет осуществлена без привлечения дополнительной долговой нагрузки, что позволит избежать возникновения дополнительных финансовых издержек в проектах и сохранить устойчивую ликвидную позицию Компании на рынке.

Справка о ГК «Эталон»

 

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

 

Новости компаний
фото предоставлено Научно-консультативным советом Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы деятельности
02.07.2019 14:36

В Петербурге обсудили актуальные вопросы реставрации

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Научно-консультативного совета Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы деятельности.
ГК "КВС"
02.07.2019 13:54

Отличная новость для клиентов ГК «КВС»

С 1 июля вступают в силу изменения в 214-ФЗ. И у нас отличная новость! Городские и областные объекты застройщик достраивает по «старым правилам».
фото предоставлено компанией МЕГА Парнас
02.07.2019 13:30

Kukla Masha в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

6 июля в 18.00 в МЕГЕ Парнас пройдёт заключительная летняя встреча проекта «Модные субботы» (0+) в пространстве корнера Scandinavian. В лектории выступит московский стилист, редактор моды журнала Hello! и создатель бренда BODYPOETRY Маша Колосова, знакомая многим под псевдонимом Kukla Masha. После этого посетителей торгового центра ждёт лекция от команды дизайнеров ИКЕА.
ГК "КВС"
02.07.2019 13:20

Пять строящихся объектов ГК «КВС» получили проектное финансирование

1 июля банк-партнёр ВТБ предоставил группе компаний «КВС» проектное финансирование по пяти строящимся объектам.
Setl City
02.07.2019 12:56

В июле «Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки – до 50 000 руб. за каждую комнату

Теперь выгодней покупать просторные квартиры: чем больше комнат — тем выше скидка.
ГК "КВС"
02.07.2019 12:50

ГК "КВС" - к «новым правилам» готовы!

С 1 июля вступают в силу изменения в 214-ФЗ. Первым областным объектом, квартиры которого застройщик будет продавать по «новым правилам», станет 7 жилая группа в микрогороде «Новое Сертолово».
Glorax Development
02.07.2019 12:21

Glorax Development стала победителем премии «Права потребителей и качество обслуживания»

Компания Glorax Development получила премию «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Недвижимость. Городское строительство».
ГК «Эталон»
02.07.2019 12:18

Студенческие стройотряды поработают на стройплощадке «Эталон ЛенСпецСМУ»

Студенческие стройотряды «Белка» и «Триумф» поработают на стройплощадке ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
РСТИ (Росстройинвест)
02.07.2019 12:02

РСТИ ввела в эксплуатацию детский сад на Ленинском проспекте

РСТИ (Росстройинвест) получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест на Ленинском проспекте. Договор на выполнение работ по завершению строительства был заключен с Фондом капитального строительства и реконструкции в январе 2019 года.
ГК «Эталон»
02.07.2019 11:50

«Эталон ЛенСпецСМУ» будет реализовывать 9 строящихся объектов по старым правилам

Комитет по строительству Санкт-Петербурга выдал АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») заключения о степени готовности девяти строящихся жилых комплексов Компании
РСТИ (Росстройинвест)
01.07.2019 16:07

Первая очередь ЖК «Terra» будет продаваться по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии первой очереди жилого комплекса «Terra» критериям Минстроя.
ГК «Полис Групп»
01.07.2019 15:54

Строительная готовность объектов ГК «Полис Групп» в Ленобласти выше 30%

ГК «Полис Групп» получила заключения о степени готовности для своих объектов в Ленинградской области – ЖК «ПаркЛэнд» и ЖК «Краски лета» (5 очередь).