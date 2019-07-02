«Коммерсантъ»: Пулково превысил свою пропускную способность. Пассажиров готовы не выпускать из самолетов, чтоб не допустить толчеи в терминале

В петербургском аэрохабе в мае этого года было зафиксировано слишком много пассажиров. Из-за большого наплыва людей пограничные службы в Пулково могут пойти на прекращение выдачи разрешений на выход из самолетов до тех пор, пока в терминале не рассосется «пробка».

Петербургский аэропорт в последний месяц весны принял 1,7 миллиона человек, что составляет четверть от всего пассажиропотока в этом году. Число путешественников в 2019-м выросло на 12% и достигло предельных отметок. Об этом 2 июля сообщает газета «Коммерсантъ».

Пиком стали майские праздники, когда пропускная способность была превышена в 2,5 раза. Большое число людей создает «предпосылки для конфликтных ситуаций». При этом иногда залы аэропорта остаются пустыми, что может говорить о «неравномерном распределении слотов для авиакомпаний».

«Если ситуация будет повторяться, то пограничные службы могут перестать выдавать разрешения на выход людей из самолетов», – сообщил источник «Коммерсанта».

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При этом, согласно прогнозам, пассажиропоток в воздушной гавани Северной столицы будет продолжать расти. К 2023 году он может увеличиться до 25 миллионов.