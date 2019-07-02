«Я аккуратненько его везла». Петербургская Диана прокатила мужчину на капоте за настойчивые попытки познакомиться

Владелица серебристого седана попала под прицелы камер смартфонов в Московском районе Петербурга. Очевидцы опубликовали видео, на котором женщина везёт мужчину на капоте. По словам снимавшего, леди делала это спокойно, покуривая сигарету, на протяжении полутора километров.

«Девушка прокатила на капоте парня от метро «Звездная» по улице Ленсовета до улицы Орджоникидзе, спокойно покуривая сигарету и пытаясь сбросить пассажира», – пишет очевидец.

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«Фонтанка» связалась с владелицей серебристого «Шевроле Круз». Она рассказала, что поездка на капоте – результат настойчивых попыток познакомиться.

«Какой-то сумасшедший хотел познакомиться, пообщаться, не отставал от меня. У меня просто не было других вариантов, так как полиция в тот момент мне не помогла. Я, конечно, не собиралась его убить, я так, аккуратненько его везла», – рассказала Диана.

Через полтора километра незнакомец устал ехать, вцепившись в капот руками и слез. На прощание он поблагодарил женщину за внимание и удалился.