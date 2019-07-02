Каждый десятый турист в Крыму - украинец

В Крыму с начала года отдохнуло 202,7 тыс. туристов с Украины, сообщило министерство курортов и туризма республики 2 июля.

«202,7 тыс. туристов из общего турпотока — граждане Украины», — отметили в ведомстве.

Всего с начала года в Крыму отдохнуло 2 млн 209,6 тыс. туристов, что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года, посчитали в министерстве.

Доля автотуристов, проехавших по Крымскому мосту на полуостров, составляет 57%. С начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 760 тыс. автотранспортных средств, в том числе около 12,6 тыс. автобусов.