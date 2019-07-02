Заместителя Шойгу отправили на переговоры в КНДР

Заместитель министра обороны России Александр Фомин совершит рабочий визит в КНДР и проведет переговоры с руководством северокорейского военного ведомства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 2 июля.

«Александр Фомин посетит с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет двусторонние переговоры с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР», — говорится в сообщении ведомства.

Стороны планируют обсудить ситуацию в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, состояние и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области, а также актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

Напомним, в конце минувшей недели президент США Дональд Трамп после саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке неожиданно отправился на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Она состоялась в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Трамп позже охарактеризовал её ёмко: «Было здорово».