В Красносельском районе чёрный дым окутал новостройки, жители опять задыхаются

Жители новостроек в Красносельском районе Петербурга снова задыхаются от дыма. Но на сей раз источник вони находится не на Волхонке, а прямо под окнами.

Пользователи соцсетей сообщают 2 июля, что около стройки ЖК «Солнечный город» в Ново-Сергиево горят строительные вагончики. Опубликовано видео, на котором корпуса окутал густой чёрный дым.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, на стройплощадке на площади 50 метров горел мусор. Примерно в 10:50 огонь был потушен.

Реклама





Напомним, на прошлой неделе жителям района пришлось несладко из-за горевшего мусора: пожарные тушили огромную несанкционированную свалку на Волхонке в течение двух дней. Даже после того, как огонь был ликвидирован, жильцы близлежащих домов жаловались на нестерпимый запах гари. 1 июля Смольный отчитался о результатах очередных проб воздуха. Вердикт – всё в норме, угрозы отравления для людей нет.