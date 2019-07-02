Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек, почти столько же — в списке пропавших

14 жителей Иркутской области стали жертвами наводнения в регионе. Еще 13 человек, в том числе ребенок, числятся пропавшими без вести. За минувшие сутки список погибших увеличился вдвое.

Данные на 2 июля приводит РИА Новости. Если еще вчера в списке жертв было 7 человек, то сегодня — 14.

В пострадавшем от стихии регионе идет вакцинация от кишечных инфекций: около 1000 человек, попавших в зоны подтопления, уже сделали прививки от гепатита А, еще почти 600 человек – от дизентерии. 135 жителей получили вакцину от брюшного тифа.

К сегодняшнему утру от воды освободились 54 населенных пункта, но 42 еще подтоплены. В зоне бедствия живут 9,32 тысячи человек, в том числе 2,2 тысячи детей. Отрезанных водой населенных пунктов нет.

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Топить несколько районов Иркутской области начало неделю назад. В регионе введен режим ЧС. На минувших выходных в аэропорт Братска прилетал президент Владимир Путин, прямо в воздушной гавани он провел экстренное совещание. На помощь пострадавшим направили военных.