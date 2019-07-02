Минтранс РФ обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении. Москва и Прага ведут переговоры

Российское министерство транспорта посчитало «нарушением» решение чешской стороны, которая аннулировала разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Минтрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки», – цитирует 2 июля заявление ведомства ТАСС.

Ограничение на полеты в чешскую столицу для российских перевозчиков стало паритетным ответом республики, которой не нравятся условия по транссибирским маршрутам в Сеул для Czech Airlines.

В связи с решением авиационных властей Чехии отменяются рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва — Прага — Москва с вылетом 2 июля: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. «Уральским авиалиниям» рейсы в Прагу в итоге разрешили.