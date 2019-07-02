Самовольные работы сорвали график ограничений на Петроградской стороне. В ГАТИ обсудят новый

График работ, связанных с ограничениями движения транспорта, составляется для каждого района Петербурга заранее. Подрядчикам разрешается выходить на работы в конкретные даты для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан. В Петроградском районе этот график оказался сорван.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, на Большом проспекте П.С. подрядчик самовольно ограничил движение в связи с работами по замене плитки. В адресную программу эти работы не заявляли, поэтому они не были учтены первоначально. На улице Профессора Попова и набережной реки Карповки ведутся работы на инженерных сетях, и исполнители затянули сроки.

В итоге весь график ограничений движения, выстроенный до начала сезона, стал неактуален, отложены основные работы по текущему ремонту, говорят в ГАТИ. Кроме того, из-за срыва сроков стали пересекаться съемы объездов Водоканала и «Ленэнерго».

Центр транспортного планирования разработал новый график, который учитывает действующие сейчас ограничения движения и новые этапы работ на Карповке и Профессора Попова. Он позволит минимизировать отрицательное воздействие всех работ, как уже проводимых в районе, так и еще планируемых «ПетербургГазом» на Аптекарской набережной, и установит четкие сроки ограничений движения.

2 июля состоится обсуждение нового комплексного графика ограничений с участием ГАТИ, компаний «Ленэнерго», «Водоканал», «ПетербургГаз», «Возрождение», комитета по энергетике и КРТИ Петербурга.