«Почему так случилось, это вопрос не к нам». Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским — «история не столько содержательная, сколько эмоциональная». Об этом 2 июля заявил глава министерства иностранных дел страны Павел Климкин.

«А почему так случилось, это вопрос не к нам», — цитирует министра РБК со ссылкой на «Украинские новости».

По словам Климкина, Зеленский не пытался «скоммуницировать» с ним по поводу ноты МИДа по вопросу освобождения украинских моряков, которую Киев направил в Москву.

«Мы хотели и ноту РФ, и ноту ответную потом отослать (Зеленскому). Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление», — сказал он.

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В ноте касательно моряков украинская сторона только указала свою неизменную позицию, которая была озвучена в международных судах, и не сообщила какой-либо новой информации, настаивает Климкин.

Киев получил ноту Москвы, в которой были перечислены возможности освобождения украинских моряков, в конце июня. Климкин заявил, что Украина не намерена действовать «в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России» и рассматривать их. Министр отметил, что Москва требовала признать «судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма». Зеленский позже сообщил, что узнал об этой ноте из СМИ.

Президент Украины обратился к премьеру Владимиру Гройсману и Верховной раде с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. На фоне конфликта глава украинского МИДа объявил, что уходит в «политический отпуск».