Бюджет Грузии «похудеет» на 710 млн долларов из-за прекращения авиасообщения с Россией. Потери хотят восполнить туристами из Европы и США

Национальная администрация туризма Грузии подсчитала, во сколько обойдется спад турпотока из России после подписанного президентом Владимиром Путиным указа о запрете полетов.

«В 2018 году Грузию посетили 1,4 млн туристов из РФ. В том же году поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили 2 млрд лари (около 710 млн долларов. – Прим. ред.). В 2019 году мы ожидали 1,7 млн туристов и 2,5 млрд лари (около 886 млн долларов. – Прим. ред.). Таким образом, по нашим прогнозам, к концу года мы недосчитаемся около 1 миллиона [российских] туристов и потеряем до 2 млрд лари», – цитирует 2 июля заявление главы грузинской ассоциации туризма Мариам Квривишвили ТАСС.

По ее словам, власти страны пытаются к минимуму свести потери от сокращения турпотока из РФ, выходя на рынки США и Европы. С этой целью чиновники от туризма уже запустили рекламные кампании, направленные на иностранцев.

Отметим также, что национальная валюта республики – грузинский лари – упала до исторического минимума. Местные чиновники не спешат связывать это с решением России о запрете полетов.