Экскаваторщик откопал 155 снарядов на территории будущего топливного терминала в Пулково

Более сотни снарядов нашли рабочие во время земляных работ на месте будущего топливного терминала в Петербурге. Сюрприз хранился на территории аэропорта Пулково.

Как сообщает ГУ Росгвардии по городу и области, звонок дежурному поступил около 16:40 1 июля. Силовикам сообщили, что на окраине аэропорта Пулково при проведении земляных работ в грунте были найдены несколько десятков снарядов времён Великой Отечественной войны. Опасную находку сделал экскаваторщик, когда копал траншею. Работы в ту же минуту были остановлены, а люди выведены за оцепление.

Приехавшие специалисты инженерно-технического отделения ОМОН (на транспорте) ГУ Росгвардии изучили выкопанное и классифицировали. Среди полуразложившихся в земле снарядов были 80 миномётных мин калибра 50 мм, 15 минометных мин калибра 82 мм, а также ручная противопехотная граната Ф-1 (так называемая «лимонка») без запала. Все они находились в состоянии сильной коррозии, но содержали взрывчатое вещество.

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Ночью за снарядами приехали военные. Они нашли еще боеприпасы (таким образом, общее число снарядов достигло 155) и вывезли опасную находку на полигон для уничтожения. Место раскопок будут обследовать. Предполагается, что экскаваторщик откопал не всё.