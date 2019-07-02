Угонщики обидели маму петербургского топ-менеджера, выкрав синий «Порш Маккан». Добычу сопровождал «Мерседес-Бенц»

Угонщики лишили маму петербургского топ-менеджера «Порш Маккана». Не помогли ни «маячок», ни сигнализация. Вора страховали подельники на люксовой машине.

По данным «Фонтанки», 1 июля в полицию Василеостровского района обратился 36-летний исполнительный директор нефте-газодобывающей компании. Он попросил найти мамину машину, которую угнали от дома №45 по Среднему проспекту.

Синий «Порш Маккан» 2015 года, оценённый заявителем в 2 655 000 рублей, был оборудован штатной сигнализацией и секретной закладной системой «Маяк», отправляющей раз в сутки геопозицию транспорта. От электронного устройства угонщики быстро избавились.

По записям с камер видеонаблюдения полиция установила, что около шести вечера «Порш» уже мчался по ЗСД к кольцевой автодороге в сторону «Скандинавии». Люксовое авто двигалось не одно: его сопровождал не менее респектабельный «Мерседес Бенц» класса CLS.

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Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, возбуждено уголовное дело о краже.