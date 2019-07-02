Операция головного мозга. «Врач» и гадалка отняли у петербурженок почти миллион

Желание подлечить тело и выправить карму подвело двух жительниц Петербурга. Первая выложила почти полмиллиона за таблетки для головы, вторая сняла порчу вместе с золотом на круглую сумму.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 1 июля в первый отдел полиции с заявлением обратилась 75-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенника. Началась неприятная история со звонка на домашний телефон: собеседник представился врачом Василием Вихровым из института им. Алмазова, где ранее лежала пожилая женщина, и огорошил необходимостью снова лечь на обследование в федеральный центр, а впоследствии – сделать операцию на головном мозге. При этом, добавил медик, нужно купить лекарства. Пока пенсионерка не успела опомниться, ей домой на набережную Крюкова канала привезли таблетки, за которые та отдала 460 тысяч рублей. Через несколько часов петербурженка поняла, что ее обманули.

В ночь на 2 июля полиция Красногвардейского района приняла заявление о мошенничестве в отношении восьмиклассницы. К 15-летней девочке днем во дворе на улице Антонова-Овсиенко подошла неизвестная женщина. Просканировав школьницу взглядом, заявила, что на подростка навели порчу. Испуганная жертва доверилась незнакомке и добровольно сняла с себя украшения на 423 тысячи рублей. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Смуглую ворожею ищут.

Отметим, что название алмазовского центра мошенники используют не впервые: в апреле текущего года бывшей пациентке этого медучреждения также позвонили и заявили о необходимой операции. После чего приехал курьер и продал женщине какие-то лекарства на 700 тысяч.