В Минобороны показали, как работает система ПРО. Ракету испытали на полигоне Сары-Шаган

Испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) показало Министерство обороны России. Видеозапись опубликована в аккаунте ведомства в YouTube 2 июля.

В Минобороны уточнять название ракеты не стали и лишь отметили, что пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) ВКС на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Ракета поразила условную цель и «подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу», – отрапортовали в ведомстве и добавили, что данная система ПРО состоит на вооружении и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.