СМИ узнали причину, по которой Чехия ограничила полеты для российских авиакомпаний. «Уральским авиалиниям» рейсы в Прагу разрешили

Ограничение на полеты в Прагу для российских авиакомпаний стало паритетным ответом Чехии, которая недовольна условиями по транссибирским маршрутам для своего национального перевозчика. Об этом 2 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний"», – сказал собеседник агентства.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщил ТАСС, что ситуация разрешилась и компания возобновила полеты в Чехию.

«Нам разрешили полёты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу», — сказал Скуратов.

Реклама





В пресс-службе «Аэрофлота» ранее сообщили, что в связи с решением авиационных властей Чехии отменяются следующие рейсы по маршруту Москва — Прага — Москва с вылетом 2 июля: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля.

Авиакомпания продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025, на которых перевезут пассажиров отмененных рейсов. Также они смогут воспользоваться услугами других перевозчиков.