Полиция задержала покусанного таксиста, который пытался изнасиловать пассажирку

Петербургские полицейские задержали «принца на белом коне», который в апреле едва не изнасиловал девушку, загулявшую на Думской.

По данным «Фонтанки», ранее несудимый 23-летний водитель «Яндекс.Такси» прибыл в город на Неве из Узбекистана менее чем за две недели до случившегося. Видимо, восточный гость не смог с достоинством перенести такое количество красивых девушек вокруг, поэтому пошёл на криминал.

Сейчас, по информации полицейского главка, мужчина задержан на двое суток.

Напомним, в апреле задержанный вызвался бесплатно подвезти 21-летнюю девушку, которая после гуляний на Думской улице брела вдоль Гостиного двора. Наивная петербурженка согласилась, доехала до своего дома на Хасанской улице, но далее всё случилось, как в плохом кино. Таксист зашёл к ней в квартиру и попытался изнасиловать. К счастью, пассажирка оказалась обладательницей острых зубов и крепких голосовых связок. Испугавшийся насильник убежал.

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Похожие случаи в Петербурге происходят, увы, не так уж редко. Так, например, 25 июня таксист сутки удерживал 20-летнюю девушку в квартире, периодически принуждая к сексу. А в ночь «Алых парусов» мужчина за рулём такси пытался изнасиловать выпускницу коррекционной школы в Кудрово.