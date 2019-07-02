Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение. В России придется подождать до декабря

Полное солнечное затмение смогут увидеть жители Западного полушария Земли 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Астрономы рассказали, что лучше всего затмение будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 мск. Продолжительность полной фазы составит 4 мин и 33 сек.

Ученые добавили, что в течение 2019 года ожидается пять затмений: три солнечных (частное — 6 января, полное — 2 июля и кольцеобразное — 26 декабря), а также два лунных (полное — 21 января и частное — 17 июля). Все они, кроме затмения 2 июля, доступны для наблюдений в России.

Лунные и солнечные затмения происходят раз в полгода, период между ними — две недели. В ходе затмений Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. При этом, если посередине оказывается Луна, то происходит солнечное затмение, а если Земля — то лунное.