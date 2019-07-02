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02.07.2019 09:25
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В Петербурге арестован человек из Грозного. Ему вменяют пять выстрелов в депутата, после чего он потерял под 5 млн рублей

В Москве задержан исполнитель покушения на петербургского уролога и депутата. В жертву густо стреляли и пытались добить ножом. Правильную версию подсказала супруга раненого. Сам же обвиняемый из Чечни, а заказчик как раз и является ее знакомым.

По информации «Фонтанки», к вечеру 1 июля Калининский районный суд Петербурга арестовал на два месяца 37-летнего Хусейна Дараева. Оперативники «убойного» отдела полицейского главка задержали его в столице в субботу, 29 июня. По версии Следственного комитета, именно Дараев три года назад, весной, выпустил пять пуль в муниципального депутата МО «Финляндский  округ» от «Единой России» Бахтияра Адхамова, когда тот вышел из поликлиники, где работает врачом-урологом. 

По данным нашего издания, какое-то время под подозрением была жена потерпевшего. После она сама подсказала следствию, в какую сторону надо смотреть. Так был объявлен в международный розыск ее приятель – Валид Исаев. Он, кстати, также, как и арестованный Дараев, из Грозного. 

«Фонтанке» известно, что в материалах дела есть упоминания о цене вопроса за ликвидацию: Дараеву заплатили 200 тысяч аванса, следующие 4,8 млн рублей Дараев должен был получить после смерти жертвы. Однако, ввиду промаха, его лишили заработка. 

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Что касается мотивов, то, исходя из информированности супруги депутата, можно сделать вывод о классическом любовном треугольнике.           

Покушение на Бахтияра Адхамова совершено вечером 31 марта 2016 года. Его подкараулили при выходе из 54-й поликлиники на улице Васенко, выпустили пистолетную обойму и постарались добить ножом в живот. Раненого заметили прохожие, скорая увезла его в военно-полевую хирургию Военно-медицинской академии.

С 2009 года врач-уролог Адхамов являлся депутатом муниципалитета «Финляндский округ», ранее активно занимался строительным бизнесом.

 

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