«Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть». Губернатор Красноярского края пообщался с жителями затопленного Канска

Пострадавший от паводков Канск посетил глава Красноярского края Александр Усс. Губернатор пообщался с жителями, у которых заподозрил желание «качнуть права», и на прощание пожелал людям «удачи» и «держаться».

Видеозапись встречи Александра Усса с горожанами 2 июля опубликовал портал NGS24. Жительница Канска спросила губернатора, видел ли он дорогу, и выразила опасения, что ее размоет и люди будут отрезаны от внешнего мира. «А если сейчас вода пойдет и ее размоет? Нам вертолеты будут присылать?» – спросила женщина. «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть», — ответил Усс. И добавил, что в случае, если дорогу размоет, ее восстановят.

В ответ на слова другого жителя губернатор попросил его успокоиться и добавил: «Я вам поправлю воротничок».

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Сотрудники МЧС доложили губернатору, что многие жители сами покидать зону затопления не хотят. Им доставляют питьевую воду и еду.

«Давно такое было. В 2005 году. А так впечатляет. Ну ладно, что? [Мэр Канска] Андрей Михайлович [Береснев], вперед! Удачи вам. Счастливо. Держитесь. Думаю, что пик прошел. Думаю, должно быть все нормально, — ответил Александр Усс.

По данным правительства Красноярского края, причиной подтоплений в Канске стало выпадение за выходные более чем двухмесячной нормы осадков, в результате чего уровень воды поднялся примерно до 4,4 м при норме 3,5 м. В зоне паводка оказались более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий, никто из жителей не пострадал. Ущерб от паводка понесли около 300 человек, им окажут помощь после снижения уровня воды, указывается в сообщении.

Региональный главк МЧС сообщил, что к настоящему моменту уровень воды на реке Кан составляет 4,25 м.

В Иркутской области в начале прошлой недели в городе Тулун после сильных дождей дамбу прорвала вышедшая из берегов река. По последним данным, от паводка пострадали шесть районов, больше 750 человек пострадали, 12 погибли, девять пропали без вести. Введён режим ЧС. 29 июня в затопленную Иркутскую область прилетел Владимир Путин, экстренное совещание президент провёл в аэропорту Братска. На помощь пострадавшим направили военных.