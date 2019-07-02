В Петербурге у бизнесмена через окно стащили «ролексы» за 2 миллиона. За часами вор пришел с лестницей

Вор-домушник забрался в квартиру петербургского бизнесмена, проживающего в Невском районе. Преступник хорошо подготовился – взял с собой лестницу и инструменты.

Как стало известно «Фонтанке», заявление от предпринимателя легло на стол полиции 1 июля. В нём он написал, что неделю назад неизвестный по приставной металлической лестнице добрался до его квартиры на втором этаже дома по улице Коллонтай, 21, корпус 2. Далее при помощи монтировки вор отжал стеклопакет и залез в жилище заявителя. С собой незваный гость унёс часы «Ролекс» за 2 миллиона рублей, золотой браслет, смартфон и ноутбук, а также тысячу евро наличными. Ущерб составил 2 731 740 рублей.

По данным «Фонтанки», жертва кражи является гендиректором компании, занимающейся покупкой, продажей и арендой недвижимости.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.