Росавтодор разрабатывает ГОСТ для светофоров. Электронных регулировщиков будут обслуживать по графику

Росавтодор в текущем году приступит к разработке единого государственного стандарта на светофоры, который будет регулировать сроки проверки и ремонта электронных регулировщиков. В новом ГОСТе будут также обозначены перечень и виды работ, их периодичность и другие нюансы обслуживания светофоров, пишет 2 июля РБК со ссылкой на «Известия».

В Росавтодоре изданию пояснили, что в действующем ГОСТе не отражены правила содержания светофорных объектов. В ведомстве отметили, что неудовлетворительное состояние электронных регулировщиков нередко создает на дорогах очаги аварийности. По данным Росавтодора, за последние несколько лет количество светофоров на внегородских дорогах выросло почти на треть, что требует дополнительных мер по поддержанию их в рабочем состоянии.

Ведомство также займется разработкой отдельного стандарта на обслуживание линий освещения на дорогах, сообщил представитель Росавтодора.

На проблемы с освещением дорог 26 июня обратил внимание президент Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета. Помимо этого, он потребовал не прятать на опасных участках дорог камеры видеонаблюдения, подводя водителей под штрафы.