ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне, в результате которого погиб один сотрудник МВД. Об это 2 июля сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.

Власти Чечни пока не заявляли о причастности нападавшего к террористическим группировкам. Глава республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего полицейского и заявил, что «идти с ножом на правоохранителей научил Запад», пообещав жесткие ответные меры.

1 июля неизвестный напал с ножом и гранатой на контрольно-заградительный пост полиции в Ачхой-Мартановском районе республики. Один сотрудник получил ножевое ранение и умер по дороге в больницу. Нападавшего застрелили на месте. Следственный комитет квалифицировал случившееся по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».