«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Прагу. Чехия аннулировала разрешения на полеты

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Прагу. В авиакомпаниях сообщили, что авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на полеты. О причинах такого решения пока не сообщается.

Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота» 2 июля, в связи с решением авиационных властей Чехии отменяются следующие рейсы по маршруту Москва — Прага — Москва с вылетом 2 июля: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля.

Авиакомпания продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025, на которых перевезут пассажиров отмененных рейсов. Также они смогут воспользоваться услугами других перевозчиков

«Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута», – заявили в пресс-службе и добавили, что внимательно следят за ситуацией.

Реклама





С аналогичным заявлением выступила авиакомпания «Уральские авиалинии», отменившая рейсы У6-701/702 Екатеринбург-Прага-Екатеринбург и У6-751/752 Жуковский-Прага-Жуковский и обратно на 2 июля.

Авиакомпания следит за ситуацией и ожидает её урегулирования, рассказали в пресс-службе.

Чешская сторона также аннулировала разрешения на рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Карловы Вары со 2 июля, сообщает пресс-служба перевозчика.