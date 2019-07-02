«У нас будет отличное 4 июля». Трамп пообещал танки и самолеты в Вашингтоне в День независимости

Танки «Шерман» и «Абрамс», а также самолеты пообещал показать в Вашингтоне президент США Дональд Трамп по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.

«У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное. Я собираюсь присутствовать там, и я хочу сказать несколько слов: у нас будут самолеты, лучшие в мире истребители и другие самолеты тоже. И у нас будет несколько танков», – цитирует 2 июля американского лидера телеканал CNN.

Источник телеканала в Пентагоне уточнил, что в праздничной демонстрации задействуют истребители-бомбардировщики F-35. Тяжелые танки, как добавляет USA Today, расставят вдоль Национальной аллеи в Вашингтоне, чтобы не портить дороги.

Мероприятие по случаю Дня независимости США назвали «Салют Америке» и посвятили военным.