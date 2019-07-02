На Бутлерова сотрудники МЧС второй час спасают несговорчивого любителя высоты

Спасательная операция развернулась под крышей высотки в Калининском районе Петербурга в ночь на 2 июля. Балансирующий на балконе мужчина активно противится помощи.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, спасателей к многоэтажке на Бутлерова, 13, поздним вечером понедельника вызвали прохожие, заметившие беспокойное поведение человека на девятом этаже. Мужчина выбрался на балкон и замер на перилах.

Прибывшие на место сотрудники протянули к нему автолестницу, но нарушитель спокойствия перебираться в безопасность категорически отказался. На увещевания он отвечал бранью, а спасателей отгонял предметом, в темноте похожим на холодное оружие. К уговорам готовятся присоединиться психологи. В соцсетях уточняют, что за возвращением экстремала на землю наблюдают с одиннадцати часов вечера.