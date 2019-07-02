Из летящего над Лондоном кенийского самолета выпал труп

Житель южного района Лондона Ламбет обнаружил в своем саду труп, выпавший из самолета. Об этом сообщает Mirror.

Владелец сада, нашедший тело, сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке. Предполагается, что мужчина пытался нелегально без билета добраться из Кении в Великобританию.